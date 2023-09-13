Lazio
Tempo stabile su tutta la regione ma con nuvolosità irregolare alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con maggiori spazi di sereno ovunque.
Viterbo
Nuvolosità irregolare in transito sia al mattino che al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati. Tempo asciutto anche in serata con maggiori spazi di sereno. Temperature comprese tra +17°C e +29°C.
Nazionale
AL NORD
Nuvolosità irregolare in transito al mattino ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali su Alpi e Prealpi, più asciutto sul bacino del Po. In serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso con precipitazioni sparse.
AL CENTRO
Nuvolosità compatta al mattino tra Lazio e Abruzzo, velature in transito altrove. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli in prevalenza poco nuvolosi. In serata non sono previste variazioni di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino piogge in transito tra Campania e Molise, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne della Sardegna, nuvolosità a tratti compatta sulle regioni peninsulari. In serata tempo in generale miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi.
Temperature minime in rialzo al centro-sud, in diminuzione al nord; massime stabili o in calo su tutta la penisola.