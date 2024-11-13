Previsioni meteo per giovedì 14 novembre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

13/11/2024 - 11:23



VITERBO

Nuvolosità in transito nel corso della giornata ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite. Temperature comprese tra +4°C e +10°C.

LAZIO

Tempo stabile nel corso della giornata su buona parte della regione ma con nuvolosità in transito. Possibilità di precipitazioni sui rilievi interni al pomeriggio con neve oltre i 1500-1700 metri. Più asciutto dalla serata con maggiori schiarite ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile con nuvolosità a tratti compatta specie sull'Emilia Romagna. Al pomeriggio attesi isolati rovesci sulla Romagna, ampi spazi di sereno altrove. In serata e in nottata tempo del tutto asciutto con cieli del tutto sereni.

AL CENTRO

Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con nuvolosità e schiarite, deboli piogge sulle Marche. Al pomeriggio attese precipitazioni sparse sulle regioni Adriatiche con neve a quote medie. In serata e in nottata tempo in miglioramento ovunque con schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile salvo locali piogge su Puglia e Isole Maggiori. Al pomeriggio ancora piogge sparse sulla Puglia, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. In serata e in nottata tempo in peggioramento con piogge e acquazzoni a partire dai settori Peninsulari.

Temperature minime e massime stazionarie o in calo da nord a sud.