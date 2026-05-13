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Previsioni meteo per giovedì 14 maggio
Temperature comprese tra +10°C e +22°C
13/05/2026 - 10:54

VITERBO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in lieve aumento ma con fenomeni scarsi o assenti. In serata e nella notte condizioni stabili con cieli sereni. Temperature comprese tra +10°C e +22°C.

 

LAZIO

Al mattino tempo stabile con cieli poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con locali precipitazioni possibili tra basso Lazio e rilievi interni. In serata e in nottata ritorno a condizioni di stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi.

 

NAZIONALE

 

AL NORD

Al mattino precipitazioni tra Lombardia, Trentino e Veneto, con neve sulle Alpi dai 1600 metri. Al pomeriggio nuvolosità in progressivo aumento con piogge e temporali sparsi, più intensi lungo il Po, Veneto e Friuli. In serata residue precipitazioni sulle regioni di nord-est; quota neve in calo fin verso i 1200-1500 metri. Più asciutto nella notte.

 

AL CENTRO

Al mattino cieli poco nuvolosi ovunque. Al pomeriggio locali precipitazioni tra basso Lazio e Abruzzo con nuvolosità in aumento. In serata e in nottata tempo nuovamente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino stabilità prevalente con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento tra Campania, Molise, Puglia e Basilicata, tempo invariato altrove. In serata e in nottata residui piovaschi sul basso Tirreni, migliora altrove con ampie schiarite.

Temperature minime generalmente stazionarie o in diminuzione; massime in rialzo al centro, stabili o in calo altrove.




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