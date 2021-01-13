Previsioni meteo per giovedì 14 gennaio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

13/01/2021 - 10:31



VITERBO - Nubi compatte al mattino con tempo asciutto, ampi spazi di sereno al pomeriggio; in serata le condizioni del tempo saranno stabili con cieli sereni. Temperature comprese tra +0°C e +9°C.

Lazio

Locali piogge al mattino sulla costa meridionale, asciutto altrove con molte nubi compatte; sole prevalente al pomeriggio su tutto il Lazio. In serata il tempo sarà stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Neve in Appennino dai 1000 metri di quota.

AL NORD

Sereno o poco nuvoloso al mattino sul settentrione, con foschie sulla bassa Lombardia. Qualche fiocco sulle Alpi di confine. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata peggiora sulla Liguria con precipitazioni in estensione al nord-ovest nella notte. Neve anche sull'Appennino settentrionale dai 500 metri.

AL CENTRO

Nubi basse sui settori Tirrenici al mattino e maggiori aperture sulle regioni Adriatiche. Al pomeriggio qualche apertura tra Toscana, Lazio e Umbria, variabilità asciutta sulle Marche. In serata qualche precipitazione sull'Abruzzo, con deboli nevicate dai 1000 metri di quota.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata parzialmente instabile al sud, con deboli precipitazioni tra Cilento e alta Calabria al mattino; altrove i cieli saranno sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio, piogge anche sulla Sicilia occidentale, altrove non sono attese variazioni. Nubi in aumento in serata con piogge diffuse sui settori peninsulari e neve dai 700-800 metri di quota.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento su gran parte dello stivale.

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