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Previsioni meteo per giovedì 14 dicembre
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
13/12/2023 - 09:42

VITERBO -  Tempo instabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi. Migliora entro la serata con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +7°C e +12°C.

Lazio

Giornata all'insegna del tempo instabile su tutta la regione con nuvolosità irregolare sia al mattino che al pomeriggio associata a piogge e acquazzoni sparsi. Neve oltre i 1500 metri sui rilievi. Migliora ovunque dalla serata con ampi spazi di sereno.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli irregolarmente coperti lungo la Pianura Padana per nubi basse, maggiori spazi di sereno al nord-ovest. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi basse lungo la Val Padana.

AL CENTRO

Precipitazioni sparse al mattino specie sui versanti Tirrenici. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge diffuse e neve a quote alte in Appennino. In serata residue precipitazioni in Abruzzo con quota neve in calo, schiarite altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità compatta con precipitazioni sulle regioni peninsulari, più asciutto sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio coperto anche sulla Sicilia, con piogge sui versanti occidentali, nessuna variazione altrove. In serata fenomeni che insistono su tutti i settori ed anche a sud della Sardegna; neve in calo fin verso i 1200-1400 metri.

Temperature minime e massime in generale diminuzione, salvo una lieve flessione positiva delle temperature massime al nord.


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