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Previsioni meteo per giovedì 12 marzo
Temperature comprese tra +7°C e +11°C
11/03/2026 - 10:30

Viterbo

Condizioni di tempo instabile nel corso della giornata con molte nuvole in transito associate a piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. Tempo in miglioramento dalla serata con fenomeni in attenuazione. Temperature comprese tra +7°C e +11°C.

 

Lazio

Tempo instabile su tutta la regione nel corso della giornata con nuvolosità in transito associata a piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. Neve oltre i 1700 metri sui rilievi. In serata e nottata tempo in miglioramento con precipitazioni in attenuazione ovunque.

 

NAZIONALE

 

AL NORD

Al mattino cieli in prevalenza coperti con deboli precipitazioni sui settori nord-orientali e sulla Romagna; neve sull'Appennino settentrionale fin verso i 1300 metri. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con graduali schiarite a nord-ovest; in serata e in nottata progressivo miglioramento del tempo con ancora qualche piovasco tra Friuli-Venezia Giulia e Romagna, variabilità asciutta altrove.

 

AL CENTRO

Al mattino precipitazioni diffuse su tutti i settori con cieli coperti ovunque; neve in Appennino a quote alte. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo; in serata ancora qualche piovasco sparso, con ancora molte nubi. Precipitazioni che persistono nella notte sui settori Adriatici.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli irregolarmente coperti tra Sardegna e regioni peninsulari, maggiori schiarite su Calabria, Salento e Sicilia. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle regioni peninsulari con piogge sparse, sereno sulle Isole Maggiori. In serata e in nottata tempo in prevalenza asciutto salvo qualche pioggia ancora sulla Campania. Temperature minime in rialzo al centro-nord, stabili o in diminuzione al sud; massime in calo al centro e sull'Emilia Romagna, stazionarie o in rialzo sul resto della penisola.




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