Previsioni meteo per giovedì 12 maggio

11/05/2022 - 13:32



Viterbo

Giornata caratterizzata dal tempo stabile con sole prevalente nelle ore mattutine e poi anche al pomeriggio; in serata non si attendono variazioni e i cieli saranno sereni su tutto il territorio. Temperature comprese tra +9°C e +25°C.

Lazio

Tempo stabile nella giornata con nubi sparse al mattino su tutto il Lazio, mentre nelle ore pomeridiane i cieli saranno sereni su coste e zone interne. Sereno anche in serata sull'intera regione.

AL NORD

Al mattino prevalenza di cieli sereni con qualche innocuo addensamento sulla Liguria. Al pomeriggio isolati rovesci sull'arco Alpino, altrove non sono previste variazioni di rilievo. In serata residui fenomeni sui rilievi di Lombardia e Trentino, sereno altrove.

AL CENTRO

Al mattino cieli del tutto soleggiati; nubi basse sui settori costieri del basso Lazio. Al pomeriggio ancora tempo stabile con qualche nube in più tra Lazio e Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli sereni con qualche addensamento sui settori costieri Tirrenici. Al pomeriggio instabilità sui rilievi di Calabria e Sicilia, sereno altrove. In serata ancora tempo stabile con cieli del tutto sereni.

Temperature minime stabili o in aumento e massime stazionarie o in calo al nord, in aumento al centro-sud.

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