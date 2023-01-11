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Previsioni meteo per giovedì 12 gennaio
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
11/01/2023 - 11:23

Viterbo

Nuvolosità irregolare in transito al mattino ma con tempo asciutto, maggiori spazi di sereno in arrivo nel pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite. Temperature comprese tra +3°C e +10°C.

Lazio

Nuvolosità irregolare in transito al mattino con piogge sui settori meridionali e neve in Appennino oltre i 1400 metri, più asciutto altrove. Rapido miglioramento dal pomeriggio con nubi sparse e schiarite su tutta la regione. Sereno anche nel corso delle ore serali.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ampi spazi di sereno, salvo nuvolosità irregolare a nord-est. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con nubi medio-alte in transito.

AL CENTRO

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi; deboli precipitazioni sull'Abruzzo con neve dai 1400 metri. Al pomeriggio aperture su tutti i settori e tempo del tutto asciutto. In serata ancora tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli coperti con precipitazioni su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora qualche fenomeno tra Calabria e Sicilia, variabilità asciutta altrove. In serata attese isolate piogge sullo Stretto, sereno o poco nuvoloso altrove. Neve in Appennino fin verso i 1200 metri.

Temperature minime in generale rialzo; massime stazionarie o in calo al centro-sud, stabili o in aumento al nord.

www.centrometeoitaliano.it




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