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Previsioni meteo per giovedì 11 settembre
Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi
10/09/2025 - 12:31

Viterbo

Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +16°C e +27°C.

Lazio

Giornata all'insegna del tempo asciutto su tutta la regione con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo stabile e ampie schiarite ovunque.


NAZIONALE
AL NORD
Al mattino tempo instabile con cieli molto nuvolosi ed associati acquazzoni e temporali da sparsi a diffusi. Al pomeriggio ancora maltempo con temporali sparsi, in attenuazione al Nord-Ovest. In serata e in nottata residui fenomeni al Nord-Est, migliora altrove con graduali schiarite da ovest. 

AL CENTRO
 
Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, anche intensi sul versante tirrenico. Al pomeriggio ancora piogge sparse sulle regioni centrali. In serata e in nottata tempo in miglioramento con graduali schiarite, salvo ancora dei temporali tra Lazio e Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge e temporali sulla Sardegna e locali fenomeni sulla Campania, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio locali piogge e temporali in arrivo sui settori tirrenici e sulla Sicilia occidentale. Tra la serata e la notte tempo in graduale peggioramento con arrivo di piogge sparse e locali temporali, specie sul versante tirrenico, migliora sulla Sardegna. 

Temperature minime in calo al Nord e sulla Sardegna e stabili o in lieve rialzo altrove, massime in lieve rialzo al Sud e sulla Sicilia ed in diminuzione sul resto d'Italia.





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