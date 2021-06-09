Previsioni meteo per giovedì 10 giugno

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

09/06/2021 - 10:10



VITERBO - Velature nel corso della mattinata, mentre al pomeriggio saranno possibili temporali su tutto il territorio. Migliora in serata con cieli poco nuvolosi. Temperature comprese tra +13°C e +28°C.

Lazio

Al mattino cieli poco nuvolosi su tutto il territorio, ma senza fenomeni associati. Attesi fenomeni temporaleschi nel corso del pomeriggio, ma senza un coinvolgimento delle aree costiere. Residue precipitazioni sulle zone interne in serata, mentre altrove i cieli risulteranno poco nuvolosi.

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, piogge isolate sull'Appennino. Peggiora nel corso delle ore pomeridiane, con piogge su Liguria ed arco alpino e prealpino, con locali rovesci e temporali. Migliora in serata con cieli poco nuvolosi e tempo asciutto.

AL CENTRO

Stabile al mattino con cieli poco nuvolosi e locali addensamenti sui settori appenninici. Nel pomeriggio piogge lungo la fascia costiera e sub-costiera del Tirreno e sui rilievi tra Lazio e Abruzzo, variabilità asciutta altrove. In serata migliora sulle regioni centrali con tempo asciutto e prevalenza di cieli sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli nuvolosi con piogge su Bassa Campania, Calabria e litorale settentrionale della Sicilia, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio piogge su tutte le regioni tirreniche, la Sicilia e la costa orientale della Sardegna, asciutto sul versante adriatico con cieli per lo più sereni. Migliora in serata con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stazionarie o in calo; massime in generale aumento ed in calo sulle Isole Maggiori.

www.centrometeoitaliano.it