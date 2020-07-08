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Previsioni meteo per giovedì 10 giugno
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
08/07/2020 - 10:47

VITERBO - Giornata all'insegna del bel tempo con sole prevalente al mattino e ampi spazi di sereno anche nel corso del pomeriggio; condizioni di tempo stabile in serata con ampie schiarite. Temperature comprese tra +19°C e +33°C.

Lazio

Tempo in prevalenza stabile su tutto il Lazio con ampi spazi di sereno e locali addensamenti in mattinata sul romano e nel pomeriggio sui settori interni con basso rischio di fenomeni; il tempo si manterrà asciutto anche in serata con cieli sereni su tutto il territorio.

AL NORD

Cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi sulle pianure, qualche addensamento in più atteso sulle Alpi centro-orientali con possibilità di locali acquazzoni tra pomeriggio e sera.

AL CENTRO

Bel tempo e sole prevalente per tutto l'arco della giornata. Nubi in aumento al pomeriggio sui rilievi ma con basso rischio di fenomeni se non relegati sulle aree interne dell'Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Ampie schiarite e cieli privi di nuvolosità significativa su tutti i settori con nubi in aumento al pomeriggio sui rilievi ma senza precipitazioni.

Temperature in leggero aumento da Nord a Sud.

www.centrometeoitaliano.it




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