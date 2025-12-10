Previsioni meteo per giovedì 10 dicembre

Temperature comprese tra +6°C e +15°C

10/12/2025 - 09:43



VITERBO

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +6°C e +15°C.

LAZIO

Tempo stabile al mattino con nubi sparse e ampie schiarite su tutta la regione. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Possibili foschie in nottata.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile con nuvolosità bassa e compatta lungo la Pianura Padana, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con addensamenti bassi anche su Liguria e settori costieri Adriatici. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ancora nubi basse lungo la Pianura Padana.

AL CENTRO

Al mattino cieli pienamente soleggiati, qualche addensamento atteso sulle coste Adriatiche. Al pomeriggio poche variazioni con ancora tempo del tutto asciutto; in serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ancora addensamenti bassi lungo le coste orientali.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli soleggiati salvo la presenza di addensamenti bassi lungo la Puglia. Al pomeriggio nubi basse segnalate anche su Cilento e coste Tirreniche della Calabria, nessuna variazione altrove. In serata ancora tempo stabile con assenza di nuvolosità prevalente; ancora nubi basse tra Molise e Puglia.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve diminuzione da nord a sud.