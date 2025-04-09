Previsioni meteo per giovedì 10 aprile

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

09/04/2025 - 16:35



VITERBO

Nubi sparse e schiarite nel corso della giornata ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra +8°C e +17°C.

LAZIO

Nubi sparse e schiarite nel corso della giornata su tutta la regione ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con ampi spazi di sereno.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi specie sulle regioni di nord-est; al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori. Al pomeriggio residua nuvolosità sull'Abruzzo, ampi spazi di sereno altrove. In serata e in nottata non sono previste variazioni con cieli del tutto sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli coperti sulle regioni adriatiche, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio da segnalare isolati fenomeni sui rilievi tra Basilicata e Calabria; nuvolosità irregolare in transito sulle regioni peninsulari. In serata tempo in generale miglioramento con assenza prevalente di nuvolosità.

Temperature minime e massime in generale rialzo.