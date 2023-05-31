Viterbo
Mattinata con tempo asciutto e cieli per lo più sereni su tutti i settori. Instabilità in aumento nel pomeriggio con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi, specie sui settori più interni. Esaurimento dei fenomeni ovunque entro la sera. Temperature comprese tra +13°C e +23°C.
Lazio
Tempo stabile su tutta la regione al mattino con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio con acquazzoni e temporali sparsi specie sulle zone interne, dove risulteranno anche intensi, ma con sconfinamenti anche verso le coste. Fenomeni in esaurimento dalla serata con nuvolosità in transito e schiarite.
Nazionale
AL NORD
Al mattino prevalenza di cieli soleggiati. Al pomeriggio instabilità con piovaschi su rilievi Alpini e Liguria; asciutto altrove con cieli sereni. In serata residue piogge sull'arco Alpino, sereno o poco nuvoloso.
AL CENTRO
Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabile con acquazzoni e temporali lungo i settori Appenninici, con fenomeni in sconfinamento sulle coste del Lazio. In serata e in nottata tempo in miglioramento con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.
AL SUD E SULLE ISOLE
Tempo in prevalenza asciutto al mattino con cieli poco o irregolarmente nuvolosi; qualche piovasco atteso sul Cagliaritano. Al pomeriggio attesi temporali diffusi sulle regioni Tirreniche, Molise e Isole Maggiori. In serata residue piogge tra Campania, Basilicata e Sardegna; tempo in generale miglioramento con nuvolosità alta in transito.
Temperature minime stazionarie o in generale lieve diminuzione; massime in rialzo al centro-nord, stabili o in lieve calo al sud.