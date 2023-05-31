Previsioni meteo per giovedì 1° giugno

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

31/05/2023 - 11:38



Viterbo

Mattinata con tempo asciutto e cieli per lo più sereni su tutti i settori. Instabilità in aumento nel pomeriggio con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi, specie sui settori più interni. Esaurimento dei fenomeni ovunque entro la sera. Temperature comprese tra +13°C e +23°C.

Lazio

Tempo stabile su tutta la regione al mattino con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio con acquazzoni e temporali sparsi specie sulle zone interne, dove risulteranno anche intensi, ma con sconfinamenti anche verso le coste. Fenomeni in esaurimento dalla serata con nuvolosità in transito e schiarite.

Nazionale

AL NORD

Al mattino prevalenza di cieli soleggiati. Al pomeriggio instabilità con piovaschi su rilievi Alpini e Liguria; asciutto altrove con cieli sereni. In serata residue piogge sull'arco Alpino, sereno o poco nuvoloso.

AL CENTRO

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabile con acquazzoni e temporali lungo i settori Appenninici, con fenomeni in sconfinamento sulle coste del Lazio. In serata e in nottata tempo in miglioramento con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo in prevalenza asciutto al mattino con cieli poco o irregolarmente nuvolosi; qualche piovasco atteso sul Cagliaritano. Al pomeriggio attesi temporali diffusi sulle regioni Tirreniche, Molise e Isole Maggiori. In serata residue piogge tra Campania, Basilicata e Sardegna; tempo in generale miglioramento con nuvolosità alta in transito.

Temperature minime stazionarie o in generale lieve diminuzione; massime in rialzo al centro-nord, stabili o in lieve calo al sud.

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