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Previsioni meteo per giovedì 09 giugno
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
08/06/2022 - 11:54

Viterbo

Tempo asciutto al mattino con nuvolosità alternata a schiarite. Instabilità in aumento al pomeriggio con possibilità di acquazzoni sparsi localmente anche a carattere di temporale. Migliora in serata. Temperature comprese tra +15°C e +24°C.

Lazio

Nuvolosità irregolare al mattino ma con tempo asciutto, salvo locali piogge sul basso Lazio. Passaggio instabile nel pomeriggio con acquazzoni e temporali sparsi, localmente anche intensi specie sulle zone interne. Fenomeni in esaurimento nel corso delle ore serali.

Nazionale
AL NORD
Al mattino acquazzoni e temporali su Veneto, Romagna e Friuli, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ancora maltempo sui medesimi settori, ma con fenomeni più deboli. In serata tempo in miglioramento con ampi spazi di sereno sulle regioni di nord-ovest, ancora coperto su Trentino, Romagna e Triveneto.
AL CENTRO

Al mattino piogge e temporali diffusi, tempo più asciutto sulle coste Tirreniche. Al pomeriggio fenomeni intensi attesi tra Marche e Abruzzo; piogge sparse sulle restanti regioni. In serata insistono le precipitazioni sui settori Adriatici; condizioni meteo in graduale miglioramento su Lazio e Toscana.
Nazionale.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino nuvolosità irregolare specie sulle regioni peninsulari, con isolate piogge tra Campania e Salento. Al pomeriggio temporali anche intensi tra Campania, Molise e Puglia, cieli in prevalenza poco nuvolosi altrove. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con ampi spazi di sereno sulle Isole Maggiori.
Temperature minime generalmente stazionarie e massime in calo da nord a sud.

www.centrometeoitaliano.it




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