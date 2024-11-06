Previsioni meteo nella Tuscia per giovedì 7 novembre

Cieli sereni, temperature fino ai 18°

06/11/2024 - 13:49



Viterbo

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Tra la sera e la notte ancora nuvolosità alternata a schiarite ma sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +8°C e +18°C.

Lazio

Condizioni di tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori sia al mattino che al pomeriggio, qualche addensamento in più sui settori meridionali. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali ma con nebbie e nubi basse su Pianura Padana e coste adriatiche, ampie schiarite altrove. Al pomeriggio sole prevalente e qualche addensamento sparso; in serata e in nottata non sono attesi cambiamenti sostanziali con ancora nebbie o nubi basse lungo la Pianura Padana.

AL CENTRO

Condizioni di tempo asciutto al mattino al Centro, da segnalare solo qualche foschia sulle zone interne e qualche nube bassa sulle coste adriatiche. Al pomeriggio nuvolosità irregolare sul Lazio, tempo invariato altrove. In serata tempo ancora asciutto con qualche velatura in transito e nubi basse lungo le coste Adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata all'insegna del tempo asciutto al Sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata maggiori addensamenti attesi sulla Sicilia, nessuna variazione sugli altri settori.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo su tutta la Penisola.