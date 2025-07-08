Previsioni meteo mercoledì 9 luglio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

08/07/2025 - 11:59



Viterbo

Giornata all'insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite. Temperature comprese tra +12°C e +27°C.

Lazio

Tempo stabile nel corso della giornata su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Giornata all'insegna del tempo stabile sulle regioni settentrionali con cieli che saranno per lo più sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

AL CENTRO

Nubi sparse e schiarite al mattino sulle regioni del Centro con residue piogge sull'Abruzzo, più asciutto altrove. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo per lo più stabile al mattino al Sud salvo locali piogge su Molise e Puglia. Nel pomeriggio tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Si rinnovano condizioni di tempo stabile anche in serata e nottata con ampie schiarite.

Temperature in ulteriore diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi su tutta la Penisola.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos