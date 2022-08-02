Previsioni meteo mercoledì 3 agosto

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

02/08/2022 - 12:28



Viterbo

Tempo stabile per tutta la giornata con cieli sereni al mattino e al più poco nuvolosi nel corso del pomeriggio. Asciutto in serata con nubi sparse e schiarite. Temperature comprese tra +17°C e +37°C.

Lazio

Al mattino tempo stabile su tutta la regione con sole prevalente. Asciutto anche al pomeriggio con nuvolosità in sviluppo, isolati acquazzoni e temporali possibili sull'Appennino al confine con l'Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e schiarite ovunque.

Nazionale.

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio nuvolosità in formazione sui settori alpini con piogge associate sulle Alpi occidentali, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni.

AL CENTRO

Stabilità prevalente al mattino con cieli in prevalenza sereni. Al pomeriggio nuvolosità in formazione in Appennino e in movimento verso coste tirreniche con qualche acquazzone sui rilievi. In serata tempo stabile e asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Sole prevalente al mattino su tutte le regioni. Al pomeriggio nubi di calore in formazione nelle zone interne e in movimento verso sud-ovest con acquazzoni e temporali specie sui rilievi tra Campania, Basilicata e Calabria. In serata tempo in miglioramento con ampie schiarite ovunque.

Temperature minime in lieve calo sulle regioni centrali e al Nord-Est, in rialzo altrove. Massime stabili o in generale rialzo.

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Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos