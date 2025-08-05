Previsioni meteo mercoledì 6 agosto

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

05/08/2025 - 12:21



Viterbo

Cieli sereni o poco nuvolosi nel corso della giornata con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra +16°C e +32°C.

Lazio

Tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli per lo più sereni. Qualche addensamento in sviluppo al pomeriggio sui rilievi ma senza fenomeni associati, sole prevalente altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molte nubi al settentrione con locali piogge sul Triveneto e asciutto altrove, maggiori schiarite sulla Liguria. Al pomeriggio aumento dell'instabilità termo-convettiva con acquazzoni e temporali su Alpi e Appennini, nuvolosità e schiarite altrove. In serata e nottata tempo in miglioramento ma ancora molte nubi, salvo residui fenomeni sulle Alpi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati o con il transito di qualche velatura. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne delle regioni ioniche ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in rialzo al Centro-Nord e sulla Sardegna e stabili o in lieve calo al Sud e sulla Sicilia, massime in generale aumento salvo una lieve flessione al Nord.

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Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos