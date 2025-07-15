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Previsioni meteo mercoledì 16 luglio
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
15/07/2025 - 11:55

 

Viterbo

Giornata all'insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite. Temperature comprese tra +16°C e +35°C.

Lazio

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata su tutta la regione con cieli sereni al mattino e al più poco nuvolosi nel pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Nubi sparse e schiarite al mattino sulle regioni settentrionali con possibili fenomeni sul Triveneto, più asciutto altrove. Nel pomeriggio instabile con acquazzoni e temporali specie su Alpi orientali e Appennino settentrionale, fenomeni in sconfinamento sulle pianure del Friuli Venezia-Giulia. Migliora entro la notte.

AL CENTRO

Tempo stabile sulle regioni del Centro sia al mattino che al pomeriggio con solo qualche addensamento in sviluppo sulle zone interne. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni di tempo stabile al Sud nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con ampie schiarite ovunque.

Temperature minime in rialzo, massime in calo al Nord e in aumento altrove.

Www.centrometeoitaliano.it

Vido meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos




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