Previsioni meteo mercoledì 14 Settembre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

13/09/2022 - 11:00



Viterbo

Tempo stabile al mattino con cieli sereni e qualche velatura in transito. Al pomeriggio nuvolosità in aumento ma senza fenomeni associati. In serata nuvolosità irregolare ma ancora con tempo asciutto. Possibili piogge nella notte. Temperature comprese tra +15°C e +29°C.

Lazio

Tempo stabile al mattino con cieli sereni e qualche velatura in transito. Al pomeriggio nuvolosità in aumento specie sull'Alto Lazio ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molta nuvolosità in transito. Possibili piogge nella notte sui settori settentrionali della regione.

Nazionale

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni con piogge su Liguria e alpi occidentali. Al pomeriggio acquazzoni e temporali su Liguria, Appennino e arco alpino, con locali sconfinamenti. In serata e in nottata ancora acquazzoni e temporali su Alpi, Prealpi e Liguria di Levante.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con delle velature in transito e maggiori addensamenti sulla Toscana. Al pomeriggio nuvolosità in aumento ma senza fenomeni associati. In serata nuvolosità irregolare su tutte le regioni ma ancora con tempo asciutto. Temporali in arrivo nella notte sulla Toscana e qualche fenomeno anche su Umbria e Alto Lazio.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino, con cieli sereni; qualche innocuo addensamento solo sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora cieli del tutto soleggiati e nuvolosità in transito sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità in graduale aumento e cieli nuvolosi ancora sulla Sardegna.

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Video Meteo: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos