Previsioni meteo martedì 18 marzo 2025

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

17/03/2025 - 14:29



Viterbo

Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto e cieli per lo più sereni ovunque. Temperature comprese tra +0°C e +10°C.

Lazio

Tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nuvolosità al Nord-Ovest con locali piogge e neve fin verso i 400 metri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio tempo più asciutto con cieli soleggiati e solo qualche addensamento ancora al Nord-Ovest. In serata e in nottata tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità sul versante adriatico con locali fenomeni in Appennino nevosi fino a quote collinari, sole prevalente altrove. Al pomeriggio tempo stabile ovunque con cieli per lo più soleggiati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino precipitazioni sparse sulla Sicilia e locali fenomeni anche su Sardegna, Calabria e in Appennino con neve fin verso i 700-1000 metri. Al pomeriggio ancora piogge tra Sicilia e Calabria, ampie schiarite altrove. In serata e nottata tempo asciutto ovunque con prevalenza di cieli sereni e nuvolosità sulle Isole Maggiori.

Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione dal Nord a Sud.

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Video Meteo: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos