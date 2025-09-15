Previsioni meteo lunedì 15 settembre

Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio

15/09/2025 - 10:36



Viterbo

Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con velature in transito. Temperature comprese tra +16°C e +28°C.

Lazio

Giornata all'insegna del tempo asciutto su tutta la regione con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque ma con velature in transito.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nuvolosità alternata a schiarite con qualche pioggia sul Friuli-Venezia Giulia. Al pomeriggio velature in transito su tutti i settori, ancora qualche pioggia sulle regioni di nord-est. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con cieli poco o irregolarmente nuvolosi ovunque.

AL CENTRO

Al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi specie sulla Toscana. Al pomeriggio ampie schiarite su tutti i settori. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli in prevalenza soleggiati nel corso delle ore diurne salvo locali addensamenti sulle coste Tirreniche. In serata e in nottata qualche velatura in transito tra Campania, Molise e Basilicata, tempo invariato altrove.

Temperature minime e massime stazionarie o in aumento da nord a sud.