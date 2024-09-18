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Previsioni meteo giovedì 19 settembre
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
18/09/2024 - 12:35

 

Viterbo

Nubi sparse e schiarite al mattino su tutti i settori ma con tempo asciutto. Maggiore instabilità nel pomeriggio con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi. Ampie schiarite ovunque dalla serata. Temperature comprese tra +14°C e +25°C.

 

Lazio

Tempo stabile al mattino su tutta la regione con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi, anche a carattere di temporale. Migliora ovunque in serata con ampie schiarite.

 

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli in prevalenza coperti con piogge sparse tra Liguria ed Emilia Romagna, qui più intense; poco nuvoloso tra Alpi e Prealpi. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi; fenomeni intensi insistono sulla Romagna. In serata ancora precipitazioni sulla Romagna, variabilità asciutta altrove.

 

AL CENTRO

Al mattino piogge e acquazzoni sulle Marche, variabile altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con precipitazioni sparse, più intense sui versanti Adriatici. In serata ancora piogge tra Marche e Abruzzo, migliora altrove con ampie aperture.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi; isolati piovaschi attesi in Campania. Al pomeriggio rovesci sparsi tra Campania, Molise e Puglia; qualche pioggia anche sulla Sicilia, tempo invariato altrove. In serata tempo in generale miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi; più coperto sulla Sicilia 

Temperature minime stabili o in generale rialzo; massime in aumento al nord, stabili o in lieve calo al centro-sud. 

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos




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