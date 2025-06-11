Previsioni meteo giovedì 12 giugno

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

11/06/2025 - 12:12



Viterbo

Giornata all'insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite. Temperature comprese tra +16°C e +32°C.

Lazio

Condizioni di tempo asciutto su tutta la regione nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli in prevalenza soleggiati, qualche innocuo addensamento sui rilievi di confine; al pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi occidentali e localmente sull'alto Adige, ma senza fenomeni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni.

AL CENTRO

Cieli sereni nel corso del mattino; qualche addensamento in formazione sull'Appennino al pomeriggio. Stabilità prevalente tra serata e nottata con assenza di nuvolosità ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo tra Molise e zone interne della Sicilia, ancora soleggiato altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni.

Temperature e massime stabili o in rialzo su tutta la penisola.

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Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos