Previsioni meteo giovedì 24 luglio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

23/07/2025 - 12:00



Viterbo

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e schiarite. Temperature comprese tra +15°C e +31°C.

Lazio

Tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto e qualche addensamento in arrivo da ovest.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molte nubi in transito con precipitazioni su Alpi e Prealpi, asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con ancora piogge sparse sui medesimi settori; in serata persistono le precipitazioni sul Piemonte e Alto Adige, specie sui rilievi; poco o irregolarmente nuvoloso altrove.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con qualche addensamento in transito tra Toscana e Umbria, sereno altrove. Al pomeriggio ancora stabilità prevalente con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata attese isolate precipitazioni sulle coste Tirreniche, migliora nel corso delle ore notturne.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio; addensamenti sparsi in transito sulla Sardegna ma senza fenomeni associati. In serata e in nottata non sono attese variazioni di rilievo.

Temperature minime e massime stabili o in aumento al centro-sud, in lieve diminuzione al nord.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos