Previsioni meteo giovedì 24 aprile

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

23/04/2025 - 14:51



Viterbo

Tempo instabile al mattino con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi. Migliora nel corso del pomeriggio con residui fenomeni solo sulle zone più interne. In serata e nottata tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +8°C e +18°C.

Lazio

Nuvolosità irregolare al mattino su tutta la regione con tempo instabile e piogge sparse. Nel pomeriggio ancora fenomeni sui settori interni, più asciutto a partire dai settori costieri. In serata e nottata tornano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con precipitazioni sparse e neve sui rilievi alpini dai 2100 metri; sereno sul Piemonte. Al pomeriggio locale instabilità su Alpi e Prealpi specie di nord-est, ampi spazi di sereno altrove. In serata e in nottata tempo in deciso miglioramento, salvo qualche piovasco persistente sul Triveneto.

AL CENTRO

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con precipitazioni sparse sulle regioni Tirreniche; al pomeriggio instabilità sui rilievi e sull'Abruzzo fin sui settori costieri; sereno sulla Toscana. In serata e in nottata migliora con ampi spazi di sereno su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi tra Campania, Molise e Puglia settentrionale, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio precipitazioni sparse sulle regioni peninsulari, ampi spazi di sereno sulle Isole Maggiori. In serata migliora con nuvolosità irregolare in transito tra Campania, Puglia, Basilicata e Calabria e tempo del tutto asciutto.

Temperature minime e massime stabili o in calo da nord a sud.

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Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos