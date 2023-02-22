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Previsioni meteo giovedì 23 febbraio
Nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio
22/02/2023 - 10:56

Viterbo

 

Nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati. Nessuna variazione in serata e nottata con tempo asciutto e cieli irregolarmente nuvolosi, per addensamenti anche bassi. Temperature comprese tra +6°C e +15°C.

 

Lazio

 

Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Nessuna variazione in serata e nottata ma con addensamenti anche bassi e compatti specie su coste e pianure.

 

 

Nazionale

 

AL NORD

 

Molte nuvole al mattino sulle regioni settentrionali con deboli piogge tra Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Al pomeriggio ancora nuvolosità in transito ma con tempo asciutto, salvo pioviggini sulla Liguria. Molti addensamenti anche bassi e compatti dalla serata.

 

AL CENTRO

 

Giornata con tempo stabile sulle regioni del Centro dove avremo nuvolosità irregolare alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Tempo stabile anche nelle ore serali con addensamenti bassi e compatti specie lungo le coste.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

 

Tempo stabile al mattino al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi, nubi basse possibili tra Puglia e Basilicata. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

 

Temperature minime stazionarie e massime in lieve aumento su tutta la Penisola.




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