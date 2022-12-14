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Previsioni meteo giovedì 15 dicembre
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
14/12/2022 - 10:16

Viterbo

 

Molte nuvole al mattino ma senza fenomeni di rilievo associati. Peggiora nel pomeriggio con piogge e temporali in arrivo anche di forte intensità. Maltempo poi anche nelle ore serali e notturne con precipitazioni a tratti abbondanti. Temperature comprese tra +5°C e +13°C.

 

Lazio

 

Molte nuvole al mattino su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Peggiora nel pomeriggio con piogge e temporali localmente anche intensi e a carattere di nubifragio. Maltempo che continua anche in serata con fenomeni diffusi e localmente intensi.

 

Nazionale

 

 

AL NORD

 

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi, con deboli piogge sulla Liguria orientale. Al pomeriggio attese precipitazioni sul Piemonte, Emilia Romagna e Liguria, su quest'ultima anche a carattere temporalesco. In serata peggiora su tutti i settori, con piogge anche abbondanti. Neve fino a 200-300 metri sul Piemonte e sopra gli 800-1200 metri sulle Alpi.

 

AL CENTRO

 

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio peggiora sui settori Tirrenici con fenomeni a carattere temporalesco, piogge sparse altrove. In serata piogge e temporali sparsi; fenomeni in graduale esaurimento nella notte.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

 

Al mattino nuvolosità medio-alta in transito su tutti i settori; piogge sparse solo sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con temporali diffusi sulla Sardegna. In serata attesa qualche pioggia tra Campania e Isole Maggiori; nessun cambiamento anche in nottata.

 

Temperature minime stabili o in aumento su tutta la penisola; massime in generale rialzo, salvo un calo dei valori termici sulla Sardegna.

 

Www.centrometeoitaliano.it

 

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos




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