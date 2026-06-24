Prevenzioni meteo per giovedì 25 giugno

Temperature comprese tra +19°C e +37°C

24/06/2026 - 12:22



Viterbo

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con sviluppo di acquazzoni e temporali sparsi, specie sulle zone interne. In serata fenomeni in attenuazione con nuvolosità irregolare e schiarite. Temperature comprese tra +19°C e +37°C.

Lazio

Tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, più probabili sui settori interni e appenninici ma localmente possibili anche sulle pianure. In serata graduale attenuazione dei fenomeni con ampi spazi di sereno.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli sereni o al più parzialmente nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio marcata instabilità su Alpi e Prealpi con temporali sparsi; più stabile sull'Emilia Romagna. In serata residue precipitazioni sui settori alpini, migliora altrove con cieli poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con sole prevalente. Al pomeriggio forte instabilità sulle zone interne delle regioni Tirreniche, sereno altrove. In serata rapido miglioramento con graduali schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino condizioni generalmente stabili su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio rovesci diffusi sulla Basilicata, acquazzoni sparsi su Campania e Calabria, isolati su Puglia e Sicilia;. In serata e in nottata tornano stabilità e progressive schiarite ovunque.

Temperature minime stabili o in lieve calo al centro, stazionarie o in rialzo altrove; massime stabili o in lieve aumento da nord a sud.