Presentate le liste di Fratelli dItalia e SiAmo Civita a sostegno di Giampieri

Nellincontro di giovedì 23 aprile al Romy Bar sono intervenuti Daniele Sabatini, Antonella Sberna e Giulio Zelli

24/04/2026 - 03:05



CIVITA CASTELLANA - Si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 23 aprile, presso il Romy Bar, la presentazione della lista di Fratelli d’Italia a sostegno della ricandidatura a sindaco di Luca Giampieri, in sinergia con la lista civica SiAmo Civita. Un appuntamento partecipato, che ha rappresentato un momento di condivisione del lavoro svolto negli ultimi cinque anni e di rilancio della visione amministrativa per il futuro della città.

Durante l’incontro è stato ribadito l’impegno portato avanti dall’amministrazione uscente, improntato – come sottolineato dagli interventi – su serietà, attenzione al territorio e concretezza. Contestualmente è stata presentata una squadra di 30 candidati consiglieri definita “motivata e pronta” a proseguire il percorso già intrapreso.

Tra gli interventi istituzionali, quello del consigliere regionale Daniele Sabatini ha posto l’accento sul tema della ZLS (Zona Logistica Semplificata), evidenziandone il potenziale in termini di sviluppo economico e attrattività per il territorio e di come Civita sia entrata nel circuito, ottenendo benefici considerevoli. Sabatini ha ricordato inoltre come il Consorzio Industriale del Lazio coinvolga oggi 25 comuni della provincia di Viterbo e come Civita Castellana, grazie all’azione dell’amministrazione Giampieri, sia stata uno dei primi comuni ad aderire. Nel suo intervento ha inoltre sottolineato anche investimenti concreti che sono in programma, tra cui un milione di euro destinato per la riqualificazione della piscina.

Breve ma significativo anche il contributo di Giulio Zelli, Consigliere Regionale del Lazio, che ha rivolto parole di incoraggiamento e sostegno alla squadra, sottolineando il lavoro svolto e l’importanza della continuità amministrativa.

L’intervento di Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento Europeo, ha ribadito il fatto che bisogna credere di poter vincere e ha parlato delle opportunità offerte dalla ZLS: “Alcuni comuni si sono lamentati di non essere inclusi, ma la realtà è che non si sono informati per tempo”. Un passaggio che ha ribadito la centralità della programmazione e della capacità amministrativa nell’intercettare risorse e opportunità.

A chiudere la presentazione è stato il sindaco uscente e candidato Luca Giampieri, che ha tracciato un bilancio dettagliato degli interventi realizzati nel corso del mandato. Tra i dati più rilevanti, circa 12 milioni di euro investiti in infrastrutture, in particolare per strade e scuole. Ampio spazio è stato dedicato anche al settore sportivo, definito uno dei pilastri dell’azione amministrativa. “Sul fronte dello sport è stato fatto tantissimo, il progetto “European Town of Sport 2027”, inizialmente deriso, rappresenta oggi un risultato importantissimo per la nostra comunità”.

“Per tutto quello che abbiamo fatto nell’attuale mandato, siamo sicuri che andremo al ballottaggio” – ha concluso Giampieri, con l’obiettivo dichiarato di proseguire un percorso amministrativo basato su sviluppo, investimenti e valorizzazione del territorio.