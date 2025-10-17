PomeziaSorianese: le parole di mister Chirieletti alla vigilia della partita

I rossoblù di mister Chirieletti, reduci dal pareggio casalingo contro il Campus Eur, si presentano allappuntamento con la consapevolezza di poter offrire una buona prestazione

17/10/2025 - 10:08



SORIANO NEL CIMINO - La Sorianese si prepara ad affrontare la capolista Pomezia, prima in classifica con 13 punti e formazione accreditata da molti come la principale candidata alla vittoria del campionato di Eccellenza Lazio.

I rossoblù di mister Chirieletti, reduci dal pareggio casalingo contro il Campus Eur, si presentano all’appuntamento con la consapevolezza di poter offrire una buona prestazione, pur nella difficoltà di una sfida contro un avversario di altissimo livello.

«L’1-1 con il Campus Eur ci ha dato un punto che muove la classifica — ha spiegato Chirieletti —Non riusciamo ancora a vincere, ma nemmeno perdiamo, e questo testimonia la compattezza del gruppo. Abbiamo concesso poco e creato molto, dimostrando che la squadra sta crescendo. L’espulsione di Spolverini ci penalizzerà anche a Pomezia, ma il gruppo ha reagito con carattere, difendendo bene anche in dieci uomini».

Sulla sfida in programma domenica, l’allenatore rossoblù è lucido: «Affrontiamo una squadra fortissima, costruita per vincere e con una struttura importante. Il Pomezia ha investito molto e può contare su giocatori abituati a competere per il vertice. Sarà una gara complessa, ma anche stimolante. Conosco e stimo mister Colantoni, che propone un calcio di qualità, simile alla mia visione di gioco. Noi ci siamo preparati per limitare i loro punti di forza e provare a colpirli nei loro punti deboli».

Infine, un passaggio sul momento della squadra: «Il campionato è livellato verso l’alto, ogni partita è impegnativa. Noi arriviamo con qualche acciaccato, ma anche con la convinzione di potercela giocare. L’obiettivo è proseguire nel percorso di crescita, mantenendo equilibrio e fiducia nel lavoro che stiamo facendo».

La direzione di gara è stata affidata a Jacopo Bertini della sezione di Rieti, coadiuvato dagli assistenti Andrea Garcea (sez. Roma 1) e Simone Morlacchetti (sez. Roma 2).

Pomezia–Sorianese si giocherà domenica 19 ottobre alle ore 11:00 allo Stadio Comunale di Pomezia. La gara si disputerà a porte chiuse, ma sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social ufficiali dell’ASD Sorianese e del Pomezia Calcio.