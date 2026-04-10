Polizia di Stato, Rocca: 174 anni al servizio del Paese con coraggio e umanità

Il presidente della Regione Lazio ringrazia gli agenti: Presidio fondamentale di sicurezza e legalità, anche negli ospedali

10/04/2026 - 10:48



VITERBO - “Celebriamo 174 anni di impegno al servizio dei cittadini e dello Stato”. Con queste parole il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha voluto rendere omaggio alla Polizia di Stato in occasione dell’anniversario della sua fondazione.

Nel messaggio diffuso da Roma il 10 aprile 2026, Rocca ha sottolineato il valore del lavoro quotidiano svolto da donne e uomini in divisa, impegnati a garantire sicurezza e legalità su tutto il territorio nazionale. Un’attività svolta, ha evidenziato, “con professionalità e senso di responsabilità, spesso in contesti complessi”.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto agli agenti operativi negli ospedali, dove svolgono un ruolo sempre più centrale nel garantire la sicurezza di operatori sanitari e cittadini, contribuendo alla tutela di luoghi fondamentali per la cura e l’assistenza.

Il presidente ha inoltre ribadito l’impegno delle istituzioni nel sostenere concretamente il lavoro delle forze dell’ordine, assicurando le condizioni necessarie affinché possano operare al meglio.

“Buon anniversario alla Polizia di Stato”, ha concluso Rocca, rinnovando la riconoscenza della Regione Lazio verso chi ogni giorno è in prima linea per la sicurezza della collettività.