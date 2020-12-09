'Pochi fondi per il rilancio della sanità locale'

Pallozzi-Lazzaroni: 'Zingaretti faccia chiarezza sulle risorse economiche'

09/12/2020 - 18:42



VITERBO - Il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale Organizzazione di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi, e il responsabile del comitato promotore Provincia di Viterbo di Cambiamo con Toti, Pietro Lazzaroni, scrivono una nota in merito alla sanità locale.

'Liste di attesa critiche e pochi spiccioli per il rilancio delle sanità locale. Questo il grave e delicato contesto, descritto dalla stampa, in merito agli stanziamenti regionali per il 2020 per le prestazioni sanitarie aggiuntive nel territorio viterbese, che già paga atavicamente una preoccupante mobilità passiva e disservizi diffusi. Una situazione che l'amministrazione regionale non può e non deve sottovalutare. Per questa ragione è improcrastinabile che il presidente Zingaretti e l'assessore D'Amato facciano concreta e immediata chiarezza sulle risorse economiche destinate alle prestazioni accreditate nella sanità della Tuscia. Altrimenti sarà nostra cura presentare una interrogazione urgente sull'annosa vicenda'.