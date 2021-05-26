''Più notti, più sogni'', il rilancio del turismo parte da Bomarzo e Bagnoregio

Un insieme di iniziative presentate della Regione Lazio

26/05/2021 - 06:50



BOMARZO - La regione ha lanciato e presentato ''Più notti, più sogni'': un insieme di iniziative per il rilancio del turismo sul territorio. Per la Tuscia interessate due zone in particolare, vale a dire, Bomarzo con il suo bosco sacro e Civita di Bagnoregio.

La misura, da 10 milioni di euro, studiata e finanziata dalla Giunta regionale per favorire l'arrivo e la permanenza dei turisti e rendere più competitivo il territorio della Regione Lazio, dalla Capitale alla Città metropolitana toccando tutte le province di Frosinone, Rieti, Viterbo e Latina e allo stesso tempo valorizzando nuove destinazioni.

Il meccanismo per stimolare e incentivare la permanenza dei turisti nelle nostre strutture ricettive si basa su due formule: il 3+1, che prevede una notte aggiuntiva finanziata dalla Regione, dopo almeno tre notti consecutive nella stessa struttura prenotate e utilizzate; il 5+2, che prevede due notti aggiuntive sempre nella stessa struttura finanziate dalla Regione, dopo almeno cinque notti consecutive prenotate e utilizzate.

In tutti e due i casi, la notte o le notti aggiuntive saranno a carico della Regione e liquidate alla struttura ricettiva in base a un tetto massimo stabilito per tipologia di struttura, che sarà declinato nell'avviso per manifestazione di interesse.

E per lanciare le bellezze del Lazio sta per partire anche la campagna #FaiUnSaltoNelLazio, che andrà su TikTok, Instagram e Facebook e che stiamo per lanciare, con la partecipazione dei ballerini Hip-Hop Lorenzo 'Brock' Azzolini e Paola Manghisi. Un nuovo modo per scoprire il Lazio e passare notti da sogno.