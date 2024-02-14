Paterna: 'Il progetto per il nuovo pronto soccorso è ciò di cui la Tuscia ha bisogno'

Le parole della consigliera regionale Valentina Paterna

14/02/2024 - 16:45



VITERBO - 'Il progetto per il nuovo pronto soccorso dell'ospedale Belcolle è ciò di cui la Tuscia ha bisogno'. Così la consigliera regionale Valentina Paterna, che giudica positivamente il piano di riorganizzazione per il nosocomio viterbese discusso ieri mattina nel collegio di direzione Asl.

'La realizzazione della nuova unità dedicata alle emergenze - continua Paterna - va verso la direzione che la Regione Lazio intende perseguire, quella dell'ammodernamento delle strutture e del potenziamento dell'offerta sanitaria dedicata a tutti i cittadini. Oltre al pronto soccorso, il collegio aziendale ha definito anche altri interventi. Su tutti quello destinato al reparto di Radiologia interventistica, che vedrà il raddoppio delle sale con tecnologie all'avanguardia, oltre al raddoppio della risonanza magnetica e delle sale di Emodinamica. Inoltre sono stati rivisti sia la logistica che i percorsi sanitari di Belcolle, con l'obiettivo di perfezionare l'apertura degli spazi di degenza chirurgica e dell'area ambulatoriale. Da ultimo, l'Asl ha discusso anche della realizzazione del nuovo reparto Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura'.

'Una serie di opere - conclude la consigliera regionale - che proietteranno la sanità viterbese verso una dimensione moderna ed efficiente. Ci auguriamo che questo sia un buon inizio per raggiungere gli obiettivi sperati e prefissati insieme al commissario Asl Egisto Bianconi. Un ringraziamento sentito va infine al presidente Francesco Rocca, che sin dall'insediamento ha voluto voltare pagina sulla sanità e ha già imbastito investimenti importanti sulla rete ospedaliera del Lazio. Siamo sulla strada giusta'.