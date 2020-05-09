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Panunzi, Pd: ''Bene lo stanziamento di 1,5 milioni di euro a sostegno delle attività agrituristiche''
09/05/2020 - 11:13

VITERBO - ''Bene lo stanziamento di 1,5 milioni di euro a sostegno delle attività agrituristiche''. Lo afferma il consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi. Il provvedimento sarà portato in Giunta nei prossimi giorni per l'approvazione. ''Le aziende agrituristiche e gli agricampeggi stanno subendo gli effetti dell'emergenza sanitaria, con il blocco completo delle attività negli ultimi due mesi e una ripresa che si preannuncia purtroppo non facile – prosegue il vice presidente della X commissione -. Nella provincia di Viterbo, come nel resto del Lazio, il comparto rappresenta un'importante voce economica che dà occupazione a centinaia di persone e offre un'ospitalità di qualità. Prosegue quindi l'impegno della Regione con azioni concrete a sostegno del sistema imprenditoriale, sia mettendo a disposizione risorse a fondo perduto, sia garantendo prestiti a tassi zero''.




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