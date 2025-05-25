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Otto alunni di Viterbo premiati al 15° Concorso Musicale Città di Tarquinia
Gli studenti dellI.C.S. Fantappie hanno stupito con due pezzi arrangiati per chitarre Bohemian Rapsody dei Queen e un medley di Michael Jackson
25/05/2025 - 21:49

VITERBO - Un grande successo per la classe di Chitarra dell’I.C.S. Fantappie di Viterbo al 15° Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia, organizzato dall’Istituto Comprensivo “Ettore Sacconi”, uno degli appuntamenti più attesi e prestigiosi nel panorama della formazione musicale giovanile in ambito scolastico che si è svolto dal 14 al 16 maggio a Tarquinia.

L’esibizione si è tenuta mercoledì 14 maggio, con due pezzi arrangiati per chitarre Bohemian Rapsody dei Queen e un medley di Michael Jackson, sotto l’attenta valutazione dei docenti e concertisti di fama internazionale provenienti dai conservatori di Roma, l’Aquila e Perugia.

L’ensamble di Chitarre e percussioni sotto la guida del Prof. Andrea Mercati si è confrontata con ragazzi di circa 34 istituti e gli alunni hanno conseguito il Primo premio speciale. Il Prof Mercati è orgoglioso della vittoria e ha commentato: “Il risultato ottenuto dai ragazzi è la dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto con impegno e costanza”. Altrettanto soddisfatte le famiglie dei ragazzi che li sostengono in questo meraviglioso mondo delle sette note.

Un grande applauso quindi va ai protagonisti di questo straordinario successo: i ragazzi di prima, seconda e terza media Nikhil Perera, Miriam Malagriccia, Marco Della Rosa, Sabrina Loprete, Stefano Massacci, Kristian Perilli, Andrea Reinkardt, Andrea Mencarelli e al regista di questo gruppo il Professore Mercati che hanno dimostrato come la musica d’insieme diventa maestra di vita, là dove si impara a collaborare per raggiungere un obiettivo comune.




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