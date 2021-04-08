'Ossigeno per la vita', progetto dell'Università Agraria

Verranno piantumati 440 esemplari di alberi ed arbusti, tra cui il corniolo e il corbezzolo

08/04/2021 - 09:51



TARQUINIA - Si chiama 'Ossigeno per la vita' il progetto dell'Università Agraria di Tarquinia che la Regione Lazio ha approvato nell'ambito del programma volto a piantumare nuovi alberi ed arbusti nel territorio regionale.

Un progetto che, nelle intenzioni, interesserà un'area di circa 8 mila metri quadrati, situata presso il centro aziendale, a breve distanza dall'area eventi. Due le tipologie di alberi richieste dall'Ente di Via Garibaldi: il corniolo ed il corbezzolo, specie autoctone strettamente legate al territorio, espressione di tipicità, storia e tradizione, di cui saranno messi a dimora complessivamente 440 esemplari.

Grazie all'intervento sarà ripristinata l'originale linea boschiva, da anni ormai interrotta a causa delle operazioni per l'installazione di un traliccio.

Un progetto fortemente voluto dal Presidente Sergio Borzacchi, per cui si è impegnato in prima persona l'Assessore Alberto Tosoni, che ha curato ogni elemento grazie anche alla collaborazione con il consigliere e tecnico Bruno Cardia, con il professore ed agronomo Odoardo Basili, con il noto fotografo naturalistico Paolo Crescia e con il personale dell'Università Agraria. Si ringraziano anche l'Istituto di Istruzione Superiore Vincenzo Cardarelli, il Gruppo Naturalistico della Maremma Laziale e l'AEOPC di Tarquinia.

Ufficio Stampa Università Agraria di Tarquinia