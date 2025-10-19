Wecom sfida in casa contro Caiazzo

I convocati per la gara di domenica 19 ottobre: Calvi, Bertollini, Bertini, Giancarli, Moretti, Albenzi, Liesis, Meroi, Visentin, Casanova, Scaramuccia

19/10/2025 - 13:45



VITERBO - Seconda gara interna per la WeCOM-Ortoetruria che incontra stasera la Pepe in Grani Step Back Caiazzo. Entrambe le formazioni vengono da una vittoria: per i campani quella casalinga contro L’Aquila e per i viterbesi quella conquistata in Sardegna sul parquet di Sennori, dopo una gara intensa e combattuta.

Caiazzo è squadra neopromossa dal roster collaudato e che ha al proprio interno un’autentica star del basket americano, quel Linton Johnson campione NBA, vincitore dell’anello con i San Antonio Spurs nel 2005 che ha complessivamente giocato in sette diverse franchigie ed in Europa con il Saski Baskonia con il quale ha vinto la Supercoppa spagnola nel 2007.

La Stella Azzurra sta gradatamente trovando ritmi e situazioni di gioco definite da coach Saputo, mostrando in queste prime uscite una particolare efficacia soprattutto in fase difensiva.

“La squadra - dichiara la dirigenza di via Monti Cimini - ha conquistato due punti molto importanti nella trasferta sarda e vuole continuare a crescere. Giochiamo con intensità, con rapida circolazione di palla, ma dobbiamo necessariamente salire in fase realizzativa, confidando nella qualità dei nostri migliori tiratori. Ci stiamo finalmente allenando con continuità e questa settimana con soddisfazione abbiamo potuto rivedere il primo lavoro differenziato di Bastone ed Ousman che speriamo di poter presto avere a pieno titolo nel gruppo. Per ora pensiamo ad una gara alla volta, cercando di concentrarci sempre al meglio per il prossimo impegno”.

Per la gara di stasera convocati: Calvi, Bertollini, Bertini, Giancarli, Moretti, Albenzi, Liesis, Meroi, Visentin, Casanova, Scaramuccia.

Palla a due alle ore 18:00 sotto la direzione di Rizzuto di Latina e Quaranta di Roma.

Ingresso gratuito.