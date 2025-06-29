Orte-Roma: sit-in di sindaci e comitati pendolari

Anche la Tuscia aderisce alla mobilitazione che coinvolge Umbria e bassa Toscana

29/06/2025 - 02:47



ORTE - Ci sarà anche l'amministrazione comunale di Orte e il comitato dei pendolari alla manifestazione organizzata per martedì 1° luglio a Roma da un gruppo di sindaci umbri e della bassa Toscana per protestare contro la delibera dell'Art (l'Autorità di regolamentazione dei trasporti) che da gennaio 2026 prevede l'instradamento dei treni regionali della linea Firenze-Roma sulla linea lenta.

Ieri a Orvieto c'è stata una riunione, convocata dall'assessore regionale umbro ai Trasporti, Francesco De Rebotti, a cui ha preso parte anche la vicesindaca di Orte che ha assicurato la sua presenza alla manifestazione e l'impegno a coinvolgere, nella mobilitazione, anche altri sindaci della Tuscia.

Alla manifestazione prenderanno parte anche i Comitati dei pendolari di Orte e della Teverina che invitano a partecipare numerosi al sit-in. ''Ci ritroveremo davanti alla sede di Ferrovie dello Stato in piazza della Croce Rossa, 1, per richiamare attenzione sulle problematiche della linee ferroviarie Firenze-Roma, Perugia-Roma, Ancona-Roma, Viterbo-Orte-Roma, che stanno provocando disagi a migliaia di cittadini''.

''Abbiamo deciso di recarci a Roma con il treno RV 4097 in partenza da Orte alle 7.28 - fanno sapere i comitati - Appuntamento alle ore 8.45 al terminal bus di piazza dei Cinquecento (uscita principale di Termini), da lì ci muoveremo insieme verso Piazza della Croce Rossa, dove contiamo di essere alle 9.30. I sindaci indosseranno la fascia tricolore e noi porteremo il nostro striscione''.