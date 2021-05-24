Nuova vita ad una delle attività storiche di Viterbo

24/05/2021 - 12:45



VITERBO - Da oggi in via Veneto, 6 a Viterbo tira una nuova aria. Infatti la vecchia attività ha cambiato gestione ed è diventata Veneto 40. Visto il periodo in cui viviamo, dove purtroppo si parla spesso di chiusure, è bello sapere che ancora ci sono persone che si mettono in gioco. La nuova titolare Sara, raggiante grazie all’entusiasmo di questa nuova avventura, dopo aver rimesso a nuovo il negozio, si è occupata personalmente di scegliere i prodotti in vendita, dai profumi per la casa e la persona, a tante idee regalo, ai biglietti di auguri, oltre chiaramente a mantenere invariati tutti i prodotti ed i servizi della vecchia gestione e ad aggiungerne di nuovi.

Non appena saranno ultimati i lavori nella stanza attigua ci dice - “Avrò lo spazio necessario per aggiungere alcune bottiglie selezionate di vino e tante altre idee regalo”.

Non ci resta che fare un augurio sincero a Sara per questa nuova avventura!