Non c'è pace a Montalto di Castro: 'I cittadini stranieri spacciano e innescano liti'

La sindaca Socciarelli si è ritrovata a dover raccogliere le rimostranze dei cittadini

17/07/2024 - 06:46

di Elsa Berardi

MONTALTO DI CASTRO - La rissa avvenuta a Montalto di Castro tra la scorsa domenica e lunedì, con un bilancio di sei feriti, è soltanto una violenta manifestazione dell’escalation di degrado che continua a provare il comune da anni: molti cittadini, perlopiù extracomunitari, bivaccano nelle zone più frequentate e si dedicano allo spaccio, tant’è che la sindaca Emanuela Socciarelli si è ritrovata a dover raccogliere le rimostranze dei cittadini.

Riguardo all'ultima lite tra stranieri, la sindaca ha spiegato che uno dei partecipanti è stato visto 'in evidente stato di alterazione psicomotoria con un’arma in mano'. I cittadini avevano già allertato il 112, e l’intervento della polizia ha portato alla cattura dell'individuo e di altri due complici.

La situazione a Montalto resta critica. Ieri, (ndr) un altro extracomunitario in evidente stato di ebbrezza è stato visto fare il bagno nella fontana del teatro, provocando sgomento tra i residenti. Si teme che le reti di spaccio, che si pensa provengano dalla Toscana, abbiano infiltrato la comunità, mettendo a rischio anche i bambini.

Gli abitanti di Montalto segnalano frequentemente alle forze dell'ordine l'offerta di stupefacenti ai giovani. La mancanza di gestione centrale degli extracomunitari sul territorio è dannosa per le piccole comunità. Presenze sgradite ai giardini del Cannone e altri eventi spiacevoli causano paura tra i residenti, che chiedono soluzioni per garantire la tranquillità e la sicurezza delle loro famiglie.

I cittadini di Montalto chiedono interventi efficaci per contrastare le infiltrazioni di individui pericolosi e per ripristinare la serenità nella loro comunità.