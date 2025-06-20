ANNO 16 n° 194
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Cronaca Politica Spettacolo Cultura Economia Attualità Sind Appuntamenti Medicina Elezioni Scienza Segni
'Nella Tuscia cresce l'occupazione, ma è precaria'
Il segretario della Uil, Giancarlo Turchetti: 'Solo il 20% dei contratti sono stabili. Le donne part-time al 63%'
20/06/2025 - 11:41

VITERBO - Aumenta il lavoro precario nella Tuscia. Degli oltre 24mila (24.200) rapporti di lavoro attivati a Viterbo e provincia nel 2024, 19.300 (corrispondente al 79,7 per cento) sono atipici. Soltanto 4.900 (il 20,3 per cento) sono stabili. Il dato emerge da un dossier che la Uil del Lazio e l'Eures hanno realizzato in occasione della tappa laziale della Carovana Uil che ha affrontato la piaga del precariato, le difficoltà di chi vive una vita da precario, e che per il sindacato si sintetizza nella campagna #Noailavoratorifantasma.

'È chiaro che l'inquadramento contrattuale – spiega Giancarlo Turchetti, Segretario generale della Uil di Viterbo – condiziona l'importo delle retribuzioni. Sotto questo aspetto la qualità dell'occupazione viene notevolmente danneggiata dal lavoro a tempo parziale, che spesso è involontario (ovvero imposto dal datore di lavoro) e che può anche nascondere forme di lavoro irregolare'.

Gli ultimi dati disponibili di fonte Inps (2023) ci dicono che nel Lazio erano 620mila i dipendenti del settore privato non agricolo impiegati a tempo parziale, pari al 35 per cento dei dipendenti totali. Ciò contribuisce a spiegare perché oltre un lavoratore su tre ha percepito una retribuzione media annua pari a poco più di un terzo di quella di un dipendente a tempo pieno: 11.361 euro contro 31.069 euro.

Scendendo nello specifico della Tuscia, i numeri sono questi: 23.494 la retribuzione media annua di un lavoratore a tempo pieno, 10.424 euro quella di un lavoratore a tempo parziale (44% del totale nella provincia, pari a 25,7 mila dipendenti su 58,4 mila totali). Per quanto riguarda le sole lavoratrici della Tuscia, il part time arriva addirittura a rappresentare la condizione prevalente, coinvolgendo 17.377 donne, pari al 63,3% delle occupate del settore privato, mentre tra gli uomini l'incidenza scende al 26,9% (con 8.341 uomini con un contratto part time).

'Bisogna invertire la rotta - commenta l'esponente sindacale – perché sempre più lavoratrici e lavoratori hanno difficoltà a progettare un futuro, a realizzare sogni e aspirazioni. Sempre più persone per colpa di bassi salari e discontinuità lavorativa rischiano di scivolare verso la soglia della povertà'.

Il Dossier analizza poi i dati Istat e scopre che nel 2024 sono stati 127mila gli occupati totali (dipendenti e indipendenti) censiti nella Tuscia (71mila i lavoratori, 56mila le lavoratrici). Un dato in crescita rispetto al 2023, quando a Viterbo e provincia se ne erano contati 115mila. In calo il numero degli inattivi: 62mila, 68mila nel 2023. 'Se da un lato questi ultimi dati – conclude il segretario Turchetti – analizzati sotto il profilo quantitativo inducono all'ottimistici, l'entusiasmo scompare quando ci si focalizza sula qualità dell'occupazione, che come dimostrato è di basso valore'.




Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo