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Nasce a Tarquinia il circolo di Gioventù Nazionale
Movimento giovanile di Fratelli d'Italia
15/01/2024 - 09:19

TARQUINIA - Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d'Italia, si espande ed approda ufficialmente a Tarquinia. Nel Comune del litorale, nei giorni scorsi, si è svolta la prima riunione programmatica che ha visto la partecipazione del presidente nazionale di Azione Studentesca, Riccardo Ponzio, e del presidente della federazione provinciale di GN, Luca Mattia Schiada.

La nascita del circolo di Gioventù Nazionale a Tarquinia, sull'onda dei recenti successi elettorali del movimento nella Tuscia e nel Lazio, si pone l'obiettivo di rilanciare la partecipazione giovanile alla politica locale in una stagione che delineerà il futuro della città.

Le attività, di fatto già cominciate con la prima riunione, proseguiranno regolarmente nei prossimi mesi per costituire il gruppo, organizzare i lavori e, soprattutto, accogliere nuovi innesti.




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