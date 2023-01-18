Nasce a Ronciglione l'ufficio di prossimità

Mengoni:'Un servizio gratuito per favorire l'accesso alla giustizia per tutti i cittadini'

18/01/2023 - 15:00





RONCIGLIONE – Ronciglione è tra i comuni del Lazio ad attivare il servizio dello sportello di prossimità, il secondo comune risultato idoneo al finanziamento insieme a Valentano.



'Grazie all'ufficio di prossimità – ha dichiarato il sindaco, Mario Mengoni – riusciamo a fornire un servizio completamente gratuito e ad assicurare l'accesso alla giustizia a tutti i cittadini, anche a quelli più svantaggiati. Un progetto al quale lavoriamo da tempo, avvalendoci dell'esperienza in materia del consigliere e avvocato Alessandra Ortenzi, che ringrazio per la preziosa collaborazione. Si tratta di un altro passo importante verso una politica di vicinanza alle persone, che non vuole essere una forma di assistenzialismo, ma piuttosto una risposta alle esigenze del territorio attraverso servizi accessibili a tutti'.



'Alla base dello sportello di prossimità – dichiara il consigliere comunale Alessandra Ortenzi – c'è l'idea di amministrazione della giustizia quale bene del territorio, alla portata dei cittadini. La 'giustizia di prossimità' si traduce nella presenza di sportelli che, attraverso una serie di servizi, permettono ai cittadini di avere un punto di contatto diretto con il sistema giudiziario, offrendo orientamento e consulenza. Un servizio condiviso di grande utilità, che va incontro alle esigenze pratiche delle persone ma anche alla necessità dei tribunali di creare luoghi di mediazione sul territorio che riducano l'impatto sulle cancellerie e sugli iter procedurali di accesso alla giustizia'.



L'ufficio di prossimità che verrà attivato presso il Comune di Ronciglione, offrirà al cittadino numerosi servizi di orientamento e consulenza, in collaborazione con gli uffici giudiziari. Tra questi, l'orientamento sugli istituti di protezione giuridica (tutele, tutele minori, amministrazioni di sostegno), anche attraverso materiale informativo; la distribuzione di modulistica; supporto per predisporre ricorsi, raccolta e verifica degli allegati in tema di amministrazione di sostegno; ricezione e deposito presso la cancelleria del tribunale di ricorsi anche mediante strumenti informatici; consulenza ed affiancamento agli amministratori di sostegno per rendiconti periodici e straordinaria amministrazione; consulenza agli istituti di protezione giuridica per casi complessi.