Mutui e prestiti, la metà dei viterbesi ha finanziamenti in corso

Nella città dei papi la rata mensile per le famiglie si aggira sui 295 euro

04/04/2022 - 06:34



In un contesto di progressivo recupero delle richieste di mutui e prestiti da parte delle famiglie dopo lo stallo causato dalla pandemia, e nonostante la tradizionale cautela degli italiani nel ricorrere al credito bancario per finanziare i propri consumi o l'acquisto della casa, nel 2021 è cresciuta ulteriormente - +5,4% vs 2020 - la platea dei cittadini maggiorenni che risultano avere un mutuo o un prestito in corso, arrivata al 44,5% del totale. Un trend iniziato nel 2016 e consolidatosi negli ultimi due anni di pandemia, caratterizzati da condizioni di accesso al credito particolarmente favorevoli anche per i finanziamenti di modesto importo.

Al contempo, però, è migliorata la sostenibilità finanziaria delle famiglie italiane. A questo risultato hanno contribuito, oltre alle moratorie e agli strumenti di sostegno attivati per contenere gli impatti della pandemia, anche l'atteggiamento responsabile delle famiglie e i tassi di interesse confermati dalla BCE ai minimi storici.

Alla luce di questo, la rata media rimborsata a livello pro-capite ogni mese è scesa ancora fino a 315 euro (-2,8% rispetto al 2020) mentre l'importo residuo che resta da rimborsare per estinguere i finanziamenti in corso si è attestato a 32.191 euro, in lieve flessione rispetto al 2020, malgrado il peso ancora rilevante dei mutui ipotecari che continuano ad avere un'incidenza significativa nel portafoglio delle famiglie italiane.

Nel Lazio, la platea di consumatori che ricorrono al credito è cresciuta al 49,4% del totale, ciò la colloca terza nel ranking nazionale.

A livello provinciale, Roma guida la classifica regionale per quanto riguarda i mutui, con una quota del 22,3%, Rieti vanta il primato relativamente ai prestiti personali, con il 34,0% sul totale dei contratti di credito attivi, mentre Latina si distingue per l'incidenza dei prestiti finalizzati, con il 56,9%.

PROVINCE % mutui % prestiti personali % prestiti finalizzati VITERBO 19,3% 29,7% 50,9% RIETI 16,7% 34,0% 49,3% ROMA 22,3% 25,7% 52,0% LATINA 15,2% 28,0% 56,9% FROSINONE 12,6% 32,4% 55,0% LAZIO 17,2% 30,0% 52,8% TOTALE ITALIA 20,8% 28,4% 50,7%

Per quanto riguarda l’importo della rata media mensile, il Lazio si colloca al 13° posto, con una rata mensile pari a 291 euro, al di sotto della media nazionale.

Entrando nel dettaglio provinciale spicca Roma, con una rata media mensile pari a 349 euro. Seguono Viterbo e Latina, rispettivamente con 295 euro e 276 euro.

PROVINCE RATA MEDIA MENSILE VITERBO € 295 RIETI € 276 ROMA € 349 LATINA € 276 FROSINONE € 261 LAZIO € 291 TOTALE ITALIA € 315

Anche per l'importo residuo che resta da rimborsare per estinguere i contratti in essere il Lazio, con 30.341 euro, si colloca all' 11° posto.

La provincia con l'esposizione residua più elevata risulta essere Roma, con € 44.911, che la colloca al 4° posto assoluto nel ranking nazionale guidato da Milano con € 53.284.