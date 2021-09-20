Moramarco è il nuovo comandante della compagnia di Ronciglione

Il capitano: ''Ho trovato un ambiente sano e positivo''. L'impegno nella lotta ai furti e allo spaccio di droga

20/09/2021 - 14:38

di Monica Di Lecce

RONCIGLIONE - Passaggio di consegne alla compagnia dei carabinieri di Ronciglione dove il capitano Antonio Moramarco prende il comando al posto del tenente colonnello Alfredo Tammelleo, chiamato a ricoprire un nuovo incarico presso lo Stato Maggiore della Marina a Roma.

Il comandante provinciale dell’Arma di Viterbo, Andrea Antonazzo, nel ringraziare il tenente colonnello Tammelleo - alla guida del comando di Ronciglione dal 2016 - per la ''gestione del reparto e del territorio, a cui è molto affezionato e con cui non taglierà i rapporti'', ha ricordato i settori in cui è più alta l'attenzione dell'Arma, in particolare nella parte sud della provincia.

''La realtà della compagnia di Ronciglione è complessa – spiega il colonnello Antonazzo - la nostra attenzione è rivolta in particolare ai reati predatori e allo spaccio di stupefacenti''.

''Quella che ho trovato in questi giorni - ha detto il capitano Moramarco - è una realtà bella e positiva anche dal punto di vista ambientale, storico e culturale. Avendo studiato a Roma durante gli anni dell’università, conoscevo già il territorio ma come turista''.

Il capitano Moramarco, 44 anni, è nato a Matera, sposato con due figli, finora ha svolto servizio amministrativo. In precedenza è stato comandante del nucleo operativo e radiomobile di Chieti e della compagnia di Atessa, sempre in Abruzzo.

''A livello professionale, il comando della compagnia di Ronciglione - ha detto - è per me una gradita e piacevole prosecuzione della mia carriera professionale. Cercherò di mettere a frutto tutta l’esperienza maturata in questi anni di servizio e di proseguire nel solco della linea tracciata dal mio predecessore, seguendo le indicazioni del comando provinciale''.