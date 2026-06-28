Incendio minaccia le abitazioni di Montefiascone: in azione vigili del fuoco, protezione civile ed elicottero regionale

Il rogo è scoppiato nel pomeriggio in località Mosse. Coinvolti bosco, uliveti, vigneti e sterpaglie. Sul posto anche i volontari della Protezione Civile Tuscia Viterbo e di San Lorenzo Nuovo e Cellere

28/06/2026 - 18:58



MONTEFIASCONE - Momenti di forte apprensione nel pomeriggio a Montefiascone, dove un vasto incendio ha interessato un'ampia area della località Mosse, mettendo a rischio anche alcune abitazioni. L'allarme è scattato intorno alle 15:30 in via 8 Marzo, quando le fiamme, alimentate dal caldo e dalla vegetazione secca, hanno iniziato a propagarsi rapidamente tra sterpaglie, bosco, vigneti e uliveti.

L'intervento dei soccorritori è stato immediato. Sul posto sono confluite diverse squadre dei vigili del fuoco con autobotti, affiancate dai volontari della Protezione civile Asvom Odv di Montefiascone, dal Coordinamento Protezione Civile Tuscia Viterbo e dai gruppi di Protezione civile di San Lorenzo Nuovo e Cellere. A supporto delle operazioni è stato impiegato anche un elicottero della Regione Lazio, impegnato nei lanci d'acqua sulle aree maggiormente interessate dal rogo.

La situazione ha destato particolare preoccupazione quando il fronte dell'incendio ha raggiunto la zona residenziale. Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni e coinvolto giardini privati, mentre tra i residenti è cresciuta la tensione per la presenza di bomboloni di Gpl nelle proprietà vicine all'area interessata dall'incendio.

Per garantire la sicurezza e agevolare le operazioni di spegnimento sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale, che hanno collaborato nella gestione dell'emergenza e nel monitoraggio dell'area.

Fortunatamente, nonostante la vastità del rogo e la vicinanza alle case, non si registrano persone ferite. Restano invece da chiarire le cause che hanno provocato l'incendio, sulle quali saranno effettuati gli accertamenti del caso una volta conclusa l'emergenza.

Attraverso i propri canali social, la sindaca Giulia De Santis ha seguito costantemente l'evolversi della situazione, spiegando di essere rimasta in contatto fin dai primi istanti con tutti gli enti impegnati nelle operazioni di soccorso. La prima cittadina ha rivolto un ringraziamento ai vigili del fuoco, alla Protezione civile, alla Sala operativa della Regione Lazio, alle forze dell'ordine, alla Prefettura e alla polizia locale per la rapidità e la professionalità dimostrate nell'affrontare l'emergenza.

La sindaca ha inoltre espresso vicinanza ai cittadini che hanno subito le conseguenze più pesanti dell'incendio, assicurando che tutte le forze in campo stanno lavorando per riportare la situazione alla normalità nel minor tempo possibile. Ha infine invitato la popolazione a seguire esclusivamente gli aggiornamenti diffusi attraverso i canali istituzionali e a mantenere la massima prudenza fino al termine dell'emergenza.