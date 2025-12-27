Montalto, la Giunta ignora un'interrogazione, sanzione ambientale ridotta

Affermano: 'Il silenzio non è neutro, è una scelta. In questo caso è una decisione controi cittadini'

27/12/2025 - 11:15



MONTALTO DI CASTRO - I consiglieri comunali di opposizione Eleonora Sacconi, Luca Benni, Angelo Brizi e Francesco Corniglia denunciano pubblicamente il mancato rispetto del regolamento del Consiglio comunale da parte della Giunta di Montalto di Castro, che non ha risposto entro i termini previsti all'interrogazione sulla deliberazione di Giunta n. 249 del 31 ottobre 2025, relativa alla transazione con la società Albano alternative energy S.r.l. L'interrogazione, presentata correttamente, avrebbe dovuto ricevere risposta scritta entro il 13 dicembre. A oggi, invece, nessuna risposta è stata fornita, in aperta violazione dei doveri di trasparenza e di rispetto istituzionale verso il Consiglio Comunale. La vicenda riguarda una scelta di forte impatto pubblico: la riduzione di una sanzione ambientale da circa 189.000 euro a 65.000 euro, nonostante le accertate carenze nelle mitigazioni verdi di un impianto fotovoltaico. Una decisione che incide sull'ambiente, sulle risorse comunali e sulla credibilità dell'amministrazione. “Non siamo di fronte a una semplice dimenticanza – dichiarano i consiglieri – ma a un silenzio politicamente grave. Il regolamento impone una risposta scritta: ignorarla significa sottrarsi al controllo democratico e calpestare il ruolo del Consiglio”. I consiglieri precisano che gli atti amministrativi sono già nella disponibilità dell'opposizione: ciò che manca è la presa di responsabilità politica e amministrativa della Giunta, chiamata a spiegare pubblicamente perché una sanzione è stata drasticamente ridotta e quali criteri giuridici e ambientali siano stati adottati. «La domanda resta senza risposta – incalzano –: che cosa ha da nascondere la maggioranza? Perché non si risponde a un'interrogazione legittima su una decisione che riguarda ambiente e denaro pubblico?». I consiglieri Sacconi, Benni, Brizi e Corniglia annunciano che continueranno a incalzare la Giunta affinché venga finalmente fornita la risposta scritta dovuta, nei tempi e nelle forme previste dal Regolamento, e affinché la vicenda sia discussa apertamente in Consiglio Comunale, assumendosi fino in fondo la responsabilità politica delle scelte compiute. “Il silenzio non è neutro – concludono –, è una scelta. E in questo caso è una scelta contro la trasparenza, contro il Consiglio Comunale e contro i cittadini”. I Consiglieri comunali di opposizione Eleonora Sacconi – Luca Benni – Angelo Brizi – Francesco Corniglia